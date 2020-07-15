«Когда-то мне подарил его Филипп»: Успенская похвасталась «всегда актуальным по моде» вечерним платьем

Не так давно Любовь Успенская объявила о том, что намерена представить новую версию легендарного хита «Кабриолет». Артистка собирается перепеть его, а поможет ей в этом саунд-продюсер, музыкант Брендон Стоун. Певица уже даже проанонсировала премьеру – услышать новое прочтение шлягера сможет любой телезритель Первого канала в шоу «Три аккорда».

Накануне Успенская принимала участие в съемках программы. Для торжественного случая она выбрала особо символичный наряд, про который рассказала поклонникам:

«Есть вещи, которые всегда остаются актуальными по моде, есть вещи, которые дороги как память, есть вещи, которые навевают приятные воспоминания. Это платье является квинтэссенцией этих факторов. Когда-то мне подарил его Филипп Киркоров», » написала артистка.

Поклонникам вечерний наряд Успенской пришелся по душе. Они заметили, что платье невероятно стройнит фигуру певицы, а также визуально удлиняет рост.

«Богиня в божественном платье!», «Шикарно, Любочка», «У Киркорова хороший вкус!! Великолепно», «Очень красивое, мне ваши платья все нравятся. Любовь у Вас очень красивая фигура», «Для женщин это важно — влезть в платье, которое надевала много лет назад», — написали фанаты.

К слову, перед тем, как вернуться к работе, Успенская успела сменить обстановку и хорошо отдохнуть. Певица отправилась в деревню, где провела целую неделю — она много гуляла на природе, доила коров и принимала пантовые ванны.