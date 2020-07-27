«Мог бы быть нашим сыном»: 52-летняя Стриженова в платье из шифона появилась на дне рождения Апполонова

52-летняя ведущая «Доброго утра» Екатерина Стриженова наведалась в столичный ресторан под открытым небом, чтобы поздравить доброго друга и именинника Андрея Григорьева-Апполонова с днем рождения. В минувшее воскресенье, 26 июля, рыжий солист «Иванушек» отмечал юбилей – ему исполнилось 50. Чтобы торжество было максимально запоминающимся, артист созвал звездных друзей. Появление некоторых лиц в публичном поле было радостным и удивительным: так, например, Жанна Агузарова стала абсолютно не похожа на себя, а Шура решил тряхнуть стариной и исполнил свои легендарные песни.

Не проигнорировала торжество и 52-летняя Стриженова. На мероприятие она пришла в сопровождении супруга. Для праздника Екатерина выбрала нежное, многослойное прозрачное платье из шифона розового цвета. Сквозь летящую ткань можно было рассмотреть все родинки на теле знаменитости. Комплектом к платью послужил клатч на золотой цепочке, отделанный мехом.

«Когда я посчитала, что тебе 50, то подумала: Боже, сколько мне? Но ты мог бы быть нашим сыном! Мне кажется, если бы у нас был сын, то он был бы как раз таким — таким рыжим, талантливым, таким прекрасным!» — посвятила Апполонову речь знаменитость.

Комментаторы тем временем восхитились очарованием Андрея и Екатерины. «Оба молодильные яблоки кушают», «Петя Петрович и правда напоминает немного Апполонова», «Рыжий, мы тебя любим! Тебе всегда 25!!», «Платье просто блеск! И модно, и ненавязчиво», — высказывались они.