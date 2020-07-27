Рыжему – 50: Бузова в мятном мини с бахромой поздравила Григорьева-Апполонова с днем рождения

Ольга Бузова примерила мятное мини с бахромой на дне рождения коллеги Андрея Григорьева-Апполонова. В минувшее воскресенье, 26 июля, бессменному и многолетнему солисту «Иванушек» исполнилось 50 лет. День рождения харизматичный исполнитель решил отметить на широкую ногу в ресторане у воды White park new riga bay. Под крышей заведения Апполонов собрал многих своих знаменитых друзей – с некоторыми он пел на сцене, с другими – счастливо фотографировался. Примечательно, что появилась на его дне и бывшая жена Мария Зубкова – несмотря на то, что с ней артист расстался не на самой лучшей ноте, молодым людям все же удалось сохранить нейтралитет.

Появилась на мероприятии и Ольга Бузова. Давида Манукяна рядом с девушкой не было, что лишний раз подтвердило слухи о том, что молодые люди расстались из-за закончившегося контракта. Ольга активно танцевала под треки друга, а затем душевно поздравила его, пожелав всего самого доброго и сделав совместный снимок на память. На само мероприятие Ольга надела мятное мини-платье из шелка с бахромой. Насыщенный цвет оттенял загорелую кожу телеведущей, удачно гармонируя с цветом глаз.

Рядом с сияющей знаменитостью даже сам Григорьев выглядел многократно счастливее.

Многие наблюдатели, впрочем, не поверили, что их любимец разменял шестой десяток. «В смысле 50? Этого не может быть», «Невозможно поверить. Ему всегда 30», «Платье good», «Как всегда сногсшибательна», «Оля, пожар! И Андрей рядом с вами как звездочка сияет», — высказались они.