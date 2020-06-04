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Бывшая жена Григорьева-Апполонова продает квартиру, оставленную для общих детей

За недвижимость Мария Банкова хочет выручить не меньше 26 миллионов рублей.

Бывшая жена Григорьева-Апполонова продает квартиру, оставленную для общих детей
Мария Банкова и Андрей Григорьев-Апполонов/Фото: globallookpress.com

Бывшая супруга солиста «Иванушки International» Андрея Григорьева-Апполонова выставила на продажу квартиру, которую исполнитель в свое время оставил для общих детей – Ивана и Артемия. Объявление появилось на профильном сайте по недвижимости. Выручить за апартаменты нынешняя супруга баскетболиста Андрея Зубкова хочет не меньше 26 миллионов рублей.

Отмечается, что трехкомнатная квартира располагается в Пресненском районе столицы в «сталинке». Основными преимуществами квартиры являются высокие потолки, превосходные виды на город. Гостиная плавно переходит в кухню. Радостью для женщин станет наличие гардеробной. Банкова не исключила, что новые хозяева захотят сделать в квартире ремонт: специально для них она подчеркнула, что текущему убранству уже более 10 лет, поэтому оно «частично требует новых решений».

Одна из комнат в бывшей квартире Григорьева-Апполонова
Одна из комнат в бывшей квартире Григорьева-Апполонова. Фото: https://www.cian.ru/sale/flat/233442174/

«Рядом набережная, парки, скверы, вся инфраструктура, до метро 10 минут пешком. Торг есть», — акцентирует внимание Зубкова.

Апартаменты представляют собой почти 86 квадратных метров площади, жилые из которых – 53. Стоит сделать акцент, что при расставании сумма возможной продажи оценивалась в более, чем 40 миллионов рублей, отмечает «Комсомольская правда».

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