Бывшая жена Григорьева-Апполонова продает квартиру, оставленную для общих детей

За недвижимость Мария Банкова хочет выручить не меньше 26 миллионов рублей.

Бывшая супруга солиста «Иванушки International» Андрея Григорьева-Апполонова выставила на продажу квартиру, которую исполнитель в свое время оставил для общих детей – Ивана и Артемия. Объявление появилось на профильном сайте по недвижимости. Выручить за апартаменты нынешняя супруга баскетболиста Андрея Зубкова хочет не меньше 26 миллионов рублей.

Отмечается, что трехкомнатная квартира располагается в Пресненском районе столицы в «сталинке». Основными преимуществами квартиры являются высокие потолки, превосходные виды на город. Гостиная плавно переходит в кухню. Радостью для женщин станет наличие гардеробной. Банкова не исключила, что новые хозяева захотят сделать в квартире ремонт: специально для них она подчеркнула, что текущему убранству уже более 10 лет, поэтому оно «частично требует новых решений».

«Рядом набережная, парки, скверы, вся инфраструктура, до метро 10 минут пешком. Торг есть», — акцентирует внимание Зубкова.

Апартаменты представляют собой почти 86 квадратных метров площади, жилые из которых – 53. Стоит сделать акцент, что при расставании сумма возможной продажи оценивалась в более, чем 40 миллионов рублей, отмечает «Комсомольская правда».