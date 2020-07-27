«Она в положении?»: Собчак замаскировала округлившийся живот стильным платьем-халатом в полоску

38-летнюю телеведущую Ксению Собчак вновь подозревают в беременности. На днях любящий супруг знаменитости и по совместительству недавний юбиляр – режиссер Константин Богомолов поделился снимком своей жены, на котором Ксения предстала по-особенному нежной. Фото, по признанию самого Константина, было сделано во время штатной прогулки по Москве.

На фото журналистка позировала на фоне памятника Петру. Специально для прогулки Собчак облачилась в стильное хлопковое платье-халат в актуальную для текущего сезона полоску. За счет принта Ксения выглядела визуально выше. Изюминкой же наряда стали объемные рукава, ниспадающие волнами вниз. Под грудью Ксения создала акцент в виде тонкого ремешка. Во многом благодаря ему люди заподозрили Собчак в ожидании второго ребенка. Некоторые не преминули сделать комплименты платью.

«Она в положении?», «Скоро мама, похоже», «Животик видно», «Сразу видно – Богомолов влюблен! Цветет и тает рядом с ней», «Скоро будет маленький Богомольчик», «Женственна и очаровательна», — комментировали люди.

Отметим, что ранее Собчак уже подозревали в ожидании малыша, но тогда информация не подтвердилась. Ксения не скрывает, что мечтает когда-нибудь родить мужу дочь, но загадывать конкретные сроки не спешит. Телеведущая акцентирует внимание, что появление сына Платона кардинально изменило ее жизнь, ведь своим появлением ребенок создал для нее новый вектор движения.