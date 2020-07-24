«Спасибо тебе за вчера и за всегда»: Собчак оставила эмоциональное сообщение мужу

Свежее фото в своем инстаграме Ксения Собчак сопроводила цитатой Ницше: «Актеры гибнут от недохваленности, настоящие люди — от недолюбленности». После чего задалась вопросом «Значит, мы не погибнем?», недвусмысленно намекая на то, что и похвалы, и любви в их совместной жизни с Константином Богомоловым достаточно.

Подписчики бурно отреагировали на публикацию и подпись к ней.

«Красиво сказано и приятно, что есть такое в реале!» — прокомментировал пост один из пользователей сети.

Накануне режиссер Константин Богомолов отмечал свое 45-летие. Ксения Собчак к этой дате основательно подготовилась и сделала необычный подарок. Всем гостям вечеринки по случаю праздника журналист презентовала свой короткометражный фильм «Метод Богомолова». В этой работе она выступила сценаристом и режиссером.