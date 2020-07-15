«До чего же взгляд твой»: Ксения Собчак запечатлела подросшего сына Платона в кафе

Ксения Собчак вот уже почти год живет в браке с Константином Богомоловым. Телеведущая купила дом в Подмосковье, в котором сейчас полным ходом идет ремонт. Блондинка планирует переехать в новое жилье с супругом и своим сыном Платоном от первого брака. С Максимом Виторганом она рассталась, когда у светской львицы завязались отношения с режиссером. Они порой пересекаются на светских мероприятиях, и обмениваются сообщениями в соцсетях. Семья Виторгана по-прежнему дружна с Собчак.

В последнее время в жизни телеведущей не мало проблем. Она сообщила, что неудачно упала и сломала нос. Не успела звезда покинуть больницу, как на нее и съемочную группу напали в монастыре, где они проводили съемки. Теперь светская львица намерена судиться с обидчиками. Но похоже, что все же Ксения коротает любое свое свободное время с родными. На этот раз она поделилась снимком с подросшим сыном. В кадре Платон позирует в ветровке синего цвета. Он пьет свежевыжатый сок в кафе. При этом трехлетний мальчик смотрит на маму, которая его фотографирует.

«А вы как проводите время?» — спросила она.

Одним из первых на пост отреагировал Виторган. Он решил пошутить. «Я сижу с малышкой дома и зарабатываю по 70 тысяч в неделю», — написал он с иронией. Также оставил комментарий предприниматель Александр Малис. «До чего же взгляд твой», — отметил бизнесмен. Поклонники тоже заметили, что Платон подрос и стал больше похож на маму. «Какой красивый», «Ох, мамкин», «Вылитая мама», «Хорошенький какой», «Такой взрослый уже», «Взрослый уже, серьезный!», «Растет малой», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что в последнее время Собчак не раз подозревали в беременности. Она носила наряды свободного кроя. Но спустя месяцы догадки поклонников не подтвердились.