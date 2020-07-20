Семейный отпуск: Вера Брежнева показала подросших дочерей от прошлых отношений на отдыхе

Вера Брежнева после карантина вновь вернулась к активной рабочей деятельности. Она успела выпустить совместный клип с Монатиком, а также сняться в нескольких ТВ-проектах. Если в самоизоляции она коротала дни с мужем Константином Меладзе и младшей дочкой Сарой. А вот старшая дочка артистки Соня живет и учится в США. Последний раз она виделась с мамой в феврале 2020 года, когда певица была на гастролях.

А на днях Вера побывала в родном Киеве. Она выступила там на мероприятии в алом эффектном платье. Как оказалось, в это время дочери певицы встретились и вместе отдыхают. Возможно, что Сара приехала к своей сестре в солнечный Лос-Анджелес. Девушки созвонились с родительницей по видеосвязи. Они предстала в летних нарядах и отправили артистке воздушный поцелуй.

«Кто сегодня маме звонил, такой красивый», — написала Брежнева.

Сама певица в толстовке синего цвета и солнцезащитных очках сидела в машине. По всей видимости, она ехала по делам. Вера была рада увидеть дочерей. Все они улыбались друг другу.

Многие поклонники восхитились красотой наследниц звезды. Соня, по мнению некоторых фанатов, давно стала копией матери. Теперь они заметили, что и младшая дочка артистки похорошела. «Действительно красивые», «Как три сестры», «Хорошо отдохнуть», — стали обсуждать кадры пользователи Сети.

Напомним, что Сару певица родила от первого гражданского супруга Виталия Вайченко. А вторую девочку Брежнева родила уже от официального мужа бизнесмена Михаила Кипермана, но они расстались в 2012 году. Недавно девушка призналась, что хочет подарить ребенка Меладзе. Она отметила, что готова родить еще ни одного малыша, а даже двоих.