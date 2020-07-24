«Все скажут дела»: Гагарина не стала вдаваться в подробности ее брака с Исхаковым

Певица дала краткий комментарий журналистам в перерыве на выпускном в парке Горького в Москве.

Полина Гагарина ответила на множащиеся слухи вокруг ее персоны. В пятницу, 24 июля, 33-летняя певица прибыла в столичный парк Горького в качестве одного из хедлайнеров столичного выпускного, трансляцию которого вел телеканал «Муз-ТВ».

Готовиться к событию певица начала еще за несколько часов до старта: исполнительница специально обратилась к своему стилисту, чтобы освежить прическу и подправить макияж. В перерывах же между этапами подготовки Гагарина успела ответить журналистам на интересующие их вопросы.

Главной темой обсуждения последних месяцев стал развод Полины с фотографом Дмитрием Исхаковым. Вдаваться в подробности Гагарина не стала, но подметила, что «лучше ее слов за нее скажут дела».

Отвечая же на вопрос, что вдохновляет ее и позволяет оставаться на плаву в напряженном рабочем графике, Полина подметила: бесконечно счастливой ее делают дети – 12-летний Андрей и трехлетняя Мия.

Стоит отметить, что Гагарина продолжает тщательно скрывать лицо младшей наследницы от публики. Полина часто делится совместными кадрами с отдыха с маленькой Мией, но когда готова будет обнародовать полноценные фото, не знает.

Старший же Андрей уже пошел по стопам звездной мамы и стал выходить вместе с ней на сцену – в апреле исполнительница спела несколько хитов под аккомпанемент мальчика на рояле.