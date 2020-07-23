«Это точно он!»: поклонники Климовой уверенно назвали мужчину сердца актрисы

Поклонники Екатерины Климовой активно обсуждают нового мужчину актрисы. Несколько дней назад знаменитость стала одной из центральных фигур информпространства, случайно засветив на безымянном пальце кольцо. Позже Климова дала интервью, в котором созналась, что не одинока в текущий момент времени, хоть и вроде как не спешит под венец в очередной раз. Имя нового мужчины многодетная мама озвучивать отказалась, то ли боясь спугнуть счастье, то ли не решаясь обозначить свой социальный статус.

Наблюдающие же за жизнью Екатерины уверенно и четко назвали фамилию мужчины. По их уверениям, речь стопроцентно идет о бывшем муже актрисы и отце маленькой Беллы – актере Геле Месхи. «Это точно он! Катя и Гела все еще вместе», — в один голос говорят они в Сети. Добавляет уверенности и тот факт, что Климова неоднократно намекала на возможность воссоединения, которого в публичном пространстве пока так и не произошло.

Напомним, не так давно на улице к эффектной Климовой подошел познакомиться мужчина. Имя, впрочем, прекрасной незнакомки он так и не спросил, но внимание на себя Кати тогда обратить сумел. Сама Климова в тот момент широко улыбалась, но появления анонима на горизонте, судя по всему, не ожидала.