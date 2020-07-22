С ноткой перчинки: 42-летняя Екатерина Климова облачилась в белоснежный костюм на голое тело

42-летняя Екатерина Климова облачилась в белоснежный костюм на голое тело. Недавно актриса заставила вновь говорить о себе, добавив в свой образ маленькую, но очень важную деталь — кольцо на безымянном пальце. Тогда многие предположили, что Екатерина намерена воссоединиться с супругом — коллегой по цеху Гелой Месхи. Сама артистка предпочла этот факт не комментировать.

На днях в разговоре с журналистами Климова призналась: ей надоел привычный стиль, поэтому Катя хотела внести в него нотку свежести. Многодетная мама намерена отказаться от casual в сторону чего-то более необычного, поэтому поспешила задать вопрос аудитории. Однако, в каком бы направлении не решила двигаться Климова, практически все вещи, даже на первый взгляд обыкновенные, выглядят на ней восхитительно. Так, на личной странице в Instagram актриса разместила снимки, на которых появилась в кадре в белоснежном костюме на голое тело — ранее похожий примерила на себя Саша Савельева. Руки звезды «Бедной Насти» украшали блестящие, массивные часы и тонкие браслеты, которые играли друг с другом на контрасте форм. Белый цвет выгодно оттенял темные волосы Кати, за счет чего она буквально светилась.

«Спасибо за любовь. Спасибо, что вы есть. Вы верите в меня, а я в вас. Спасибо за взаимность», — поблагодарила свою публику она.

Климова в костюме удостоилась комплиментов от людей. «Глаз не оторвать. Жду, когда откроются театры», «Шикарная женщина», «Очень люблю Вас как актрису, женщину и маму! Такая замечательная», «Элегантная, очень милая», «Красивая, шикарная, талантливая и с открытой душой и искренней улыбкой», «Невероятно талантлива», «Время седое над вами совсем не властно», — высказались поклонники.