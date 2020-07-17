Эффектно и стильно: Климова в брюках-кюлотах и молодежных кедах встретилась с Лютаевой

42-летняя Екатерина Климова в брюках-кюлотах и молодежных кедах устроила светский выход с подругой Татьяной Лютаевой. Стоит отметить, что 55-летняя актриса – достаточно частый гость в доме Екатерины – Татьяна нередко приезжает к своему крестнику – Корнею. Как только у женщин выдается свободное время, они совместно выбираются на прогулку или посещают салон красоты.

На днях же Климова и Лютаева решили сменить привычный план на нечто более непривычное и нагрянули в кафе, по обстановке очень похожее на ночной клуб. Актрисы оделись согласно поводу: Татьяна примерила на себя дерзкий образ с приталенной черной рубашкой и свободными брюками цвета ночи, а Климова предпочла полярные, белые брюки-кюлоты, молодежные кеды в тон и объемную футболку с круглым воротником.

В Сети подметили, что в таком варианте и Климова, и Лютаева стали выглядеть многократно моложе привычного. «Совсем как девочки», «Прехорошенькие», «Стройные, подтянутые», «В клубе тусите?», «Каждый раз новая, сама на себя не похожая Катя», «Таким дамам обязательно нужен король», — сошлись во мнениях они.