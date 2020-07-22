«Какие цветы!»: 52-летняя Екатерина Стриженова в алом платье оверсайз похвасталась бегонией

Телеведущая в разгар лета обратила внимание на то, как преобразился ее сад у дома.

Екатерина Стриженова является актрисой и телеведущей. Последние года она ведет несколько телепередач. Всегда ее поддерживает супруг Александр Стриженов, с котором они чаще всего вместе посещают светские рауты, а порой и ведут разные мероприятия. Поклонники нередко восхищаются тем, как выглядит артистка в 52 года. Она обладает стройной фигурой, которую подчеркивает женственными нарядами.

Недавно Стриженова отправилась в шоурум и приобрела несколько платьев. Телеведущей понравились фасоны свободного кроя. При этом во время походов за грибами в лес, она носит спортивные костюмы, которые подчеркивают ее фигуру. Летние дни артистка проводит в загородном доме, где у нее есть свой сад. Она решила похвастаться вслед за Максимом Галкиным, как преобразился двор в наступлением тепла.

На новом видео Екатерина предстала в алом платье свободного кроя. В тон наряду была подобрана кепка, а на плечи накинута куртка. Женщина взяла в руки горшок с цветком, который подходил ее образу по цветовой гамме. Она позировала в саду, демонстрируя растение.

«Никогда не восхищалась бегонией, но эта такая красавица, что глаз не оторвать», — отметила звезда.

Пока Стриженова позировала, за ее шнурок зацепился маленький шпиц по кличке Кекс. Артистка переживала, что наступит на щенка. Поклонники были очарованы и бегонией и хозяйкой дома.

«Бегония прекрасна, но этот маленький пушистый комочек тянет взгляд на себя», «Прекрасная Екатерина и маленький хулиган», «Глаз не оторвать от шоколадной Чебурашки», «Самый красивый цветок это — вы», — прокомментировали пост подписчики.