«Муж назвал «облаком»: Стриженова в небесно-голубом костюме позировала у загородного дома

Екатерина Стриженова не перестает удивлять поклонников. Артистка в 52 года обладает стройной фигурой и моложавым видом. Более того, она умело подчеркивает достоинства фигуры женственными и элегантными образами. На светских мероприятиях телеведущая чаще всего появляется вместе с мужем Александром Стриженовым. Влюбленные вместе уже больше 32 лет. У них выросли дочери Саша и Анастасия, а теперь супруги с радостью нянчат внука Петра.

Еще недавно Екатерина делилась снимками из студии передачи «Доброе утро», а теперь радует поклонников кадрами из своего загородного дома. На выходных она смогла пособирать грибы в лесу. В синем плаще звезда расхаживала среди деревьев, в поисках белых грибов. И ей удалось найти огромные экземпляры.

А на следующий день Стриженова позировала у своего дома в кашемировом спортивном костюме небесно-голубого цвета. Комфортный наряд подчеркнул фигуру телеведущей. Она призналась, что услышала комплименты от родных, так хорошо сел на ее фигуру наряд.

«Предупреждаю, я сегодня «белая и пушистая»! Муж назвал «облаком», подруга — «мягкой силой», дочь просто попросила «дать поносить»!» — похвасталась артистка.

Многие поклонники тоже восхитились красотой Стриженовой. Некоторые отметили, что она нисколько не похожа на бабушку. «Очень стильно и красиво», «Очень идет вам», «Красота спасет мир! Кашемир против пандемии», «Дать поносить, от дочери? Лучший комплимент 100%», — прокомментировали пост подписчики.