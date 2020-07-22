Семейные каникулы: Водянова запечатлела подросшую дочку в джинсовом комбинезоне в Нормандии

Наталья Водянова уже девять лет строит отношения с французским бизнесменом Антуаном Арно. Она подарила возлюбленному сыновей Максима и Романа. Также мужчина принял ее детей от прошлых отношений с британским аристократом Джастином Портманом: Лукаса, Неву и Виктора. В 2020 году должна была состояться пышная свадьба русской модели и ее избранника, но из-за пандемии коронавируса торжество пришлось перенести.

Водянова весь карантин провела с семьей в просторном новом особняке в Париже. Она еще сильнее сблизилась с наследниками и даже научилась готовить. Но с приходом лета девушка стала чаще выходить в свет и устраивать пикники. Недавно она блеснула фигурой в купальнике. Как оказалось, Наталья устроила дочке Неве и среднему сыну Виктору путешествие. Сначала они посетили Дом и сады Клода Моне в Живерни.

Модель, как всегда, была элегантная. Она предстала перед поклонниками в лимонном костюме и шляпе. Шорты-кюлоты подчеркнули ее длинные ноги.

А после поездки на машине девушка запечатлела своих наследников. Они осмотрели средневековую крепость Шато-Гайар в Нормандии, в Лез-Андели. Нева повзрослела и стала выше. Она предстала в джинсовом комбинезоне и пудровой толстовке. А ее брат предстал в джинсах и клетчатой рубашке.

«Такая леди, доча загляденье», «Какая красивая Нева!», «Нева превращается в девушку! Прелесть, как сама природа!», «Ваши дети чудесные», «[вы молодец, что путешествуете», «Крепость очень древняя, круто», — прокомментировали кадры пользователи Сети.