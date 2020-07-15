«Мгновения тишины»: Водянова в мини-платье изумрудного цвета позировала на отдыхе без детей

Наталья Водянова летом 2020 года планировала сыграть свадьбу со своим возлюбленным Антуаном Арно. Так как ее избранник очень богат, многие ожидали грандиозного торжества, но из-за пандемии коронавируса бракосочетание пришлось перенести. Зато на карантине модель смогла провести время с детьми, которых у нее немало. От первого брака у девушки есть дочка Нева, сыновья Лукас и Виктор, а от нынешнего избранника еще двое малышей: Роман и Максим.

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С началом лета Водянова стала чаще покидать свой новый особняк в Париже. Она устраивала пикники и гуляла с дочкой по Версалю. А на днях модель неожиданно предстала в купальнике. Тогда поклонники догадались, что звезда уехала в отпуск.

Ходят слухи, что девушка нежится на солнце в Сицилии, но сама она хранит свою локацию в тайне. А на новом фото Наталья предстала в мини-платье изумрудного цвета с растительным принтом. Наряд подчеркнул ее стройную талию и позволил показать загорелые ноги.

Модель сидела в белоснежном кресле с книгой в руках. На ее лице не было ни грамма макияжа. Водянова словно принимала солнечные ванны.

«Маленькие мгновения тишины и покоя между ними», — написала девушка.

К слову, некоторые поклонники сразу вычислили, что она читает православную книгу Паисия Святогорца. Многие восхитились красотой 38-летней многодетной мамы и ее образом. «Вауууу! Красота в красоте», «Утонченная интеллигентная красота», «Наталья, наконец-то вы сняли вязаные вещи», «Какое платье красивое», «Роскошные ноги», «Такая девочка», — прокомментировали пост подписчики.