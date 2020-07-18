Редкий кадр: Водянова в мини-платье страстно поцеловалась с Арно на публике

Модель устроила светский раут, на который пришла со своим женихом. Модель позволила себе проявить чувства, что делает редко.

Наталья Водянова счастливая мама пятерых детей и известная топ-модель. В последние годы она уже редко выходит на подиум, а появляется на показах мод в качестве почетной гостьи. 38-летняя уроженка Нижнего Новгорода после первого неудачного брака с британским аристократом встретила французского бизнесмена Антуана Арно. Они вместе уже девять лет, но свадьбу еще не сыграли. Торжество было намечено на это лето, но из-за пандемии коронавируса его пришлось перенести.

За время карантина Водянова еще сильнее сблизилась со своими детьми. А вот на публике ее почти не видели. Лишь недавно девушка стала встречаться с друзьям, а накануне она устроила светский раут. На побережье модель собрала влиятельных гостей, которых угощала шампанским и изысканными блюдами. Наталья появилась на публике в мини-платье свободного кроя и необычного кораллового цвета. В руках она держала клатч из сломы. В тон аксессуару у нее была широкополая плетеная шляпка.

Модель вышла в свет со своим женихом. Арно почти не отходил от своей возлюбленной. Пара даже страстно поцеловалась на публике, что обычно себе не позволяет. Шляпка прикрыла их лица, как в кино. Будущие супруги выглядели счастливыми. Наталья общалась с гостями и выступила с речью. Она давно владеет благотворительным фондом «Обнаженные сердца», с которым и был связан светский раут.

Поклонники заметили, что модель выбрала наряд свободного кроя. Некоторые даже стали подозревать, что звезда снова беременна, но пока девушка не делала никаких официальных заявлений. Напомним, что у Натальи подрастают дочка Нев и сыновья Лука и Виктор от первого брака, а также мальчики Максим и Роман от нынешнего избранника.