«Дружно и весело»: Оксана Федорова показала, как ее дочка отметила 7-летие в Сочи

Телеведущая поделилась трогательными кадрами, как ее наследницу поздравляют десятки человек в день рождения.

Оксана Федорова в свое время была победительницей конкурсов красоты и обладательницей титула «Мисс Вселенная». За минувшие годы она не растеряла своей красоты. Девушка по-прежнему может похвастаться стройной фигурой и моложавым видом. Несмотря на эффектную внешность и успех в карьере, она долго не могла найти свою любовь, но в 2011 году вышла замуж за офицера ФСБ Андрея Бородина, которому подарила двоих детей.

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У Оксаны подрастает сын Федор и дочка Елизавета. Она растит их спортивными, отзывчивыми и самостоятельными. Девочка занимается балетом, поэтому этим летом телеведущая привезла ее в балетный лагер в Сочи. 22 июля крохе исполнилось семь лет. Именинницу поздравили десятки людей, юные балерины и их родители. Они устроили хоровод и спели песню. Федорова запечатлела свою доку в топе и мини-юбке пастельных тонов. Кроха смущенно наблюдала за происходящим.

«Вот так, дружно и весело поздравили Елизавету с днем рождения детки мастерской балета. От всей души благодарю организаторов лагеря за интересную и насыщенную программу, за те знания, которыми вы делитесь с детьми. Все очень довольны», — написала звезда.

Сама Федорова в знаменательный день облачилась в приталенное розовое платье и соломенную шляпу. Поклонники поздравили ее с радостным событием. Многие восхитились красотой мамы и дочки.