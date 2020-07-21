Оксана Федорова в джинсах скинни и эспадрильях Chanel предстала на отдыхе в Сочи

Оксана Федорова хоть и лишилась титула «Мисс Вселенная», — который завоевала в 2002 году, для многих остается первой красавицей и эталоном стиля. За минувшие годы ей удалось сохранить стройную фигуру и молодость. При этом она дважды стала мамой. Своему мужу офицеру ФСБ Андрею Бородину модель подарила сына Федора и дочку Елизавету. Она ведет передачи и участвует в разных тв-шоу, а также дает творческие концерты, но этим летом позволила себе отдохнуть.

На днях Федорова отправилась в Сочи. Этот курорт стал самым популярным среди российских звезд после карантина, так как вылететь за границу пока проблематично из-за пандемии коронавируса. Девушка сопровождает дочку, которая приехала в балетный лагерь. Сама звезда свободное время тратит на экскурсии. Накануне она побывала у водопада «Пасть дракона», где устроила фотосессию в летящем шифоновом платье.

А позже Оксана уже добралась до отеля. Она решила похвастаться своим повседневным луком. На телеведущей были джинсы скинни, подчеркнувшие ее стройные ноги, а также белоснежная рубашка оверсайз. Завершили образ шляпа и эспадрильи Chanel.

«Здесь очень комфортно, красиво и вкусно. Я очень рада, что курорт живет, развивается, привлекает людей, и люди отвечают взаимностью», — написала звезда.

А поклонники в свою очередь отметили красоту 42-летней Федоровой. Многие одарили ее комплиментами. «Красавица», «Ого, сколько у вас людей на курорте!», «Какая фигурка», «Оксана, вы такая красотка! Восхищаюсь вами!» — прокомментировали пост подписчики.