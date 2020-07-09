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«Желаю меньше ссориться»: Оксана Федорова поделилась редким фото мужа

Андрей Бородин — крайне непубличная личность.

«Желаю меньше ссориться»: Оксана Федорова поделилась редким фото мужа
Федорова поделилась редким кадром с мужем/http://globallookpress.com/

Модель и победительница конкурса «Мисс Вселенная – 2002» Оксана Федорова в Instagram поделилась редким кадром со своим супругом Андреем Бородиным. Этот человек крайне непубличная личность. Он — офицер ФСБ, а сейчас трудится в администрации президента.

Как отметила звезда, очень здорово, что праздник семьи, любви и верности так понравился всем россиянам. В ленте она увидела огромное количество красивых семейных фотографий.

«Могу сказать одно, что залог счастливой семьи — это любовь мужа и мудрость жены. Желаю меньше ссориться и больше любить друг друга. Что Господь соединил, люди да не разлучат».

Оксана Федорова

Напомним, что Оксана Федорова и Андрей Бородин сыграли свадьбу в 2011 году. Причем о радостном событии в своей жизни телеведущая объявила спустя полгода после торжества. Вся церемония проходила в строжайшей секретности.

От Бородина она родила двух детей — сына Федора и дочь Елизавету. Кстати, крестной матерью девочки, которой сейчас шесть лет, является певица Наталья Сенчукова, близкая подруга Федоровой.

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