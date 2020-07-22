«Красота!»: Галкин впервые показал, какие виды открываются с крыши его замка

Свой легендарный замок в деревне Грязь Максим Галкин возвел более 10 лет назад. На его строительство телеведущий потратил 6 лет и порядка 40 миллионов евро. Причем, роскошный шестиэтажный особняк, по замыслу хозяина, совершенно комфортен для проживания, а весь антиквариат, которым начинен интерьер дворца, многофункционален – Галкин не собирает предметы древности в том смысле, с которым к ним относятся коллекционеры.

Максим Галкин очень часто показывает своим подписчикам в Instagram, как выглядит его сад, какие растения, кустарники, цветы и деревья растут на приусадебном участке. Недавно муж Пугачевой даже хвастался урожаем, полученным в этом году с собственного огорода. А вот видами, которые открываются с высоты его замка на окрестную природу, Галкин похвалился впервые:

«Когда у меня друзья спрашивают, почему я замок построил, я их отвожу на башню, — записал видео шоумен. И пошутил: «С добрыми намерениями. Сейчас вам покажу, какая красота».

После этого артист перевел камеру смартфона на панораму, открывающуюся с башни замка. Он продемонстрировал деревенские ландшафты, отметил очертания города и даже указал на район Москва-Сити, который в ясную погоду очень хорошо становится виден.

К слову, в семейном гнездышке Галкина и Пугачевой выход на крышу, с которой шоумен и показал окрестные пейзажи, оборудован на шестом этаже. Всего в особняке звезд 20 жилых комнат, а дом условно поделен на две половины – одна для самого семейства, другая – для гостей.