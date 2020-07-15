«Сами выращиваем, сами едим»: Галкин похвастался урожаем из своего огорода

Супруг Аллы Пугачевой не только показал свои овощи с грядки, но и рассказал, что из них уже приготовил.

Приусадебный участок Максима Галкина в деревне Грязь уже давно стал знаменитым. Артист часто хвалится своим роскошным садом, к которому лично приложил руку. На нем он выращивает самые разнообразные деревья, кустарники и цветы, и просто обожает гулять по территории, наслаждаясь красотой природы.

На территории сада Галкин и Пугачева также возделывают огород. В нем артисты выращивают овощи и фрукты. К слову, время сбора урожая уже подошло, и возлюбленный Примадонны показал, что выросло у него в теплице. В stories своего Instagram артист снял результаты своего труда:

«Посмотрите, перец! Посмотрите, цукини, кабачки!, — хвастается Галкин, демонстрируя зеленые овощи. — Нормально? Понятно? Вот у нас что!».

Не сдерживая эмоций, Галкин продолжил нахваливать урожай. А следом за овощами показал уже вкусное блюдо, которое поспешил опробовать:

«Ммм, вот я сейчас ем оладьи из наших, между прочим, кабачков, — аппетитно вкушая еду, произнес шоумен. И добавил: «Так и живем, натуральное производство, понимаете, сами выращиваем, сами едим».

Кстати, урожай уже поспел и у другой знаменитости. Звезда сериала «По законам военного времени» Екатерина Климова вместе с малышкой Беллой собрали первые огурчики, которыми тоже похвастались в Сети.