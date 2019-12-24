НОВОСТИ

«Детей еще в планах не было»: Галкин объяснил, зачем построил замок в деревне Грязь

Вместе с Аллой Борисовной шоумен обосновался в Подмосковье.

«Детей еще в планах не было»: Галкин объяснил, зачем построил замок в деревне Грязь
Максим Галкин (Фото: кадр из YouTube-проекта "А поговорить")

Максим Галкин принял участие в съемках YouTube-проекта «А поговорить?..». В ходе интервью супруг Примадонны отечественного шоу-бизнеса рассказал о том, почему он решил построить замок в Подмосковье. Сейчас за бывшей дачей Аллой Борисовны на Истре приглядывает ее старший внук Никита Пресняков и его супурга Анна Краснова. Сама Пугачева вместе с мужем обосновалась в деревне Грязь.

По словам Максима, он просто влюбился в эти просторы. Ведущий программы «Лучше всех!» подметил, что ему хотелось подняться над вековыми соснами, а воплотить свою задумку в жизнь можно было только построив что-то очень высокое.

«Я же здесь угнездился, потому что мне понравились эти просторы… Я построил дом, который максимально соответствует ландшафту. Чтобы подняться над этими соснами надо было построить что-то высокое. И я понял… нужен замок! Знаешь, сколько мне говорили, зачем тебе такой большой дом… На вырост. Никаких еще детей не было в плане. Но я думал, будут же они когда-то. А теперь, когда приезжает Кристина с семьей или мой брат у нас — все упаковано… Правда, есть раскладушки», — отметил шоумен.

Телеведущий Максим Галкин
Максим Галкин объяснить, зачем он построил замок в деревне Грязь (Фото: кадр из YouTube-проекта «А поговорить»)

Напомним, что вместе с Аллой Пугачевой телеведущий воспитывает шестилетних двойняшек Гарри и Лизу. В следующем учебном году малыши пойдут в первый класс. По словам певицы, пока она не разрешает детям пользоваться компьютером и другими гаджетами. Поэтому двойняшки пишут другу другу письма, вечерами подкладывая записки под дверь.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Алла Пугачевадети звездЗвездные детиМаксим ГалкинПрограмма "А поговорить?"
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Детей еще в планах не было»: Галкин объяснил, зачем построил замок в деревне Грязь
Интересно?
Поделись с друзьями: