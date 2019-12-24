«Детей еще в планах не было»: Галкин объяснил, зачем построил замок в деревне Грязь

Максим Галкин принял участие в съемках YouTube-проекта «А поговорить?..». В ходе интервью супруг Примадонны отечественного шоу-бизнеса рассказал о том, почему он решил построить замок в Подмосковье. Сейчас за бывшей дачей Аллой Борисовны на Истре приглядывает ее старший внук Никита Пресняков и его супурга Анна Краснова. Сама Пугачева вместе с мужем обосновалась в деревне Грязь.

По словам Максима, он просто влюбился в эти просторы. Ведущий программы «Лучше всех!» подметил, что ему хотелось подняться над вековыми соснами, а воплотить свою задумку в жизнь можно было только построив что-то очень высокое.

«Я же здесь угнездился, потому что мне понравились эти просторы… Я построил дом, который максимально соответствует ландшафту. Чтобы подняться над этими соснами надо было построить что-то высокое. И я понял… нужен замок! Знаешь, сколько мне говорили, зачем тебе такой большой дом… На вырост. Никаких еще детей не было в плане. Но я думал, будут же они когда-то. А теперь, когда приезжает Кристина с семьей или мой брат у нас — все упаковано… Правда, есть раскладушки», — отметил шоумен.

Напомним, что вместе с Аллой Пугачевой телеведущий воспитывает шестилетних двойняшек Гарри и Лизу. В следующем учебном году малыши пойдут в первый класс. По словам певицы, пока она не разрешает детям пользоваться компьютером и другими гаджетами. Поэтому двойняшки пишут другу другу письма, вечерами подкладывая записки под дверь.