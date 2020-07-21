Модница: Лиза Галкина в клетчатой блузе и красных брюках с любимыми лампасами повеселилась с братом и папой

Отец двоих детей юморист Максим Галкин всегда придумывает для своих отпрысков увлекательные занятия и с удовольствием развлекается с ними сам. Накануне артист с женой подарили сыну Гарри микроскоп, и мальчик был в настоящем восторге. На этот раз отец решил утроить баттл с наследником в настольный футбол. И так увлекся, что не заметил, как рядышком оказалась дочка Лиза.

Девочка решила понаблюдать за ходом игры папы и брата. Лиза забежала к ним в игровую в клетчатой блузке и красных брюках с лампасами – мы уже писали ранее, что маленькая модница обожает вертикальные полоски, и этой весной очень часто выбирает наряды с лампасами.

И пока азартные и эмоциональные игроки очень боролись за победу, все это время девочка наблюдала за происходящим. А победителем стал папа, и она вместе с ним пустилась вприпрыжку радоваться триумфу.

Кстати, и Гарри не остался в стороне. Он тоже порадовался отцовской победе и составил компанию ему в веселье.