«Восемь — семь!»: Галкин азартно сыграл с сыном от Пугачевой в настольный футбол

Знаменитый телеведущий Максим Галкин в браке с Аллой Пугачевой воспитывает двойняшек Гарри и Лизу, которые в этом году уже станут первоклассниками. Отец старается посвящать максимум своего свободного времени детям и регулярно делится, как именно организует досуг наследникам. Очень часто и сам Галкин не прочь подурачиться и повеселиться с ребятишками.

Например, накануне он вместе с сынишкой освоили секреты пайки. А сейчас предпочти более активные игры. Отец вместе с мальчиком устроили состязание на настольном футбольном поле. Получилось очень эмоционально и напряженно:

«Восемь – семь!.. Не кричи, не кричи… Подожди-подожди», — азартно приговаривает Галкин, орудуя рукоятью от игры. И в момент, когда подходит дочка, просит: «Лиза, не отвлекай».

«Я выиграл! Я выиграл!» — восклицает Галкин и радостно начинает прыгать. К нему присоединяются дети, и они все вместе устраивают танец победителей.

А на днях звездные родители сделали необычный подарок Гарри. Они вручили ему микроскоп, и мальчик увлеченно начал исследовать окружающий микромир.