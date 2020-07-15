«Фу, язык не показывай»: Галкин снял забавное видео с кривляющейся дочкой

Лиза вместе с папой примерила множество инстамасок и посмеялась над результатом.

Телеведущий Максим Галкин регулярно снимает на фото и видео своих наследников от Аллы Пугачевой – Гарри и Лизу. Двойняшки заметно подросли, и тем занимательнее смотреть архивные кадры, на которых малыши предстают еще не такими взрослыми и рассудительными, как сейчас.

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Например, одно из архивных видео появилось на фан-страничке Лизы Галкиной. В нем папа Максим снимает себя на камеру, примеряя в Instagram различные маски – солнечные очки. В этот момент к нему подходит малышка Лиза и спрашивает, чем это занят отец. «Это такая штука специальная», — объясняет Галкин и наводит объектив на дочурку.

На ее лице появляются самые разные аксессуары. Девочка придумала:

«А если язык?» — и показывает язык в камеру, на что папа ее одергивает: «Ой, а тебе все язык бы показывать. Фу, язык не показывай».

Девочка заливисто смеется и не совсем понимает, почему ей нельзя показывать язык.

«Ну а что его показывать?» — дает исчерпывающий ответ Галкин.

К слову, не так давно папа с дочкой и сыном возобновили занятия по плаванию. На днях Галкин поделился видеороликом, на котором принимает водные процедуры и учит Лизу держать равновесие.