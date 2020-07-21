«Цацочная растет»: Моргенштерн обзавелся новой «блестяшкой» за 700 тысяч рублей

Сам Алишер неоднократно заявлял, что стал единственным артистом в стране, на ком не сказалась пандемия.

Коллекционер дорогих вещей, рэпер Алишер Моргенштерн обзавелся новым блестящим атрибутом за 700 тысяч рублей. Новым приобретением музыкант похвастался на личной странице в Instagram. Ранее в интервью рэпер рассказывал, что за три месяца пандемии стал едва ли не единственным музыкантом в стране, на котором коронавирус не сказался совершенно: Моргенштерн продолжал зарабатывать на личном канале в YouTube и Instagram, а также выпускать треки. Сам Алишер секретом своего успеха считает правильную музыку.

В понедельник, 20 июля, артист показал новое украшение – инкрустированный бриллиантами браслет. Похожий атрибут есть у Моргенштерна на шее – эксклюзивная цепочка, на которой размещен кулон в виде зайчика Playboy. Браслет обошелся молодому человеку в 700 тысяч рублей – из всех украшений рэпера он стал самым «бюджетным» (так, часы Rolex стоили 2 миллиона рублей, а подвеска – 3 миллиона).

«Цацочная растет», — прокомментировал новую покупку артист.

Ранее Моргенштерн признавался, что не боится кражи и чужого проникновения в собственный дом. Однажды незнакомые люди все же пробрались на участок знаменитости и уговаривали Алишера с ними сфотографироваться. Лишь спустя полчаса рэпер сумел убедить посторонних покинуть его территорию.