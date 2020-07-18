«Половина страны не умеют этого делать»: Моргенштерн рассказал, как рождаются хиты

Известный рэпер Моргенштерн в Instagram поделился своей беседой с журналистами одного из телевизионных каналов. Он рассказал, как рождаются хиты. Отметим, что его композиция «Кадиллак» не так давно буквально взорвала все чарты.

«Как-то все так родилось невероятно. Да все хиты рождаются вот так вот — по щелчку пальца. Если вы думаете, что над ними надо сидеть, работать, стараться, что-то там выделить, то нет. Оставьте это другим артистам. Я научился чувствовать музыку, слушать. То, что не умеют сейчас делать половина страны, даже больше. Они считают мою музыку дерьмом. Но моя музыка не дерьмо. Это вы просто тупые». Моргенштерн

«Тупо гений», «Просто красавчик», «Самый лучший на сегодня музыкант», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Моргенштерн – известный российский видеоблогер и музыкант. Он родился в Уфе в 1998 году. Сейчас ему 22 года, и он один из самых известных рэперов страны. Его недавняя композиция «Кадиллак» была записана вместе с другим известным рэпером Элджеем.