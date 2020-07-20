«Диетолог Дилара»: девушка Моргенштерна публично «оседлала» музыканта ради благой цели

Новая-старая девушка Моргенштерна Дилара продемонстрировала трогательную заботу о музыканте. Возлюбленная одного из самых высокооплачиваемых блогеров активно следит за тем, чтобы ее вторая половинка не набрал лишний вес. В неоднократных интервью музыкант признавался, что до недавнего момента вел абсолютно неправильный образ жизни: позволял употреблять запрещенные препараты, много ел и постоянно думал о том, что про него подумают другие люди. Стоило лишь рэперу прислушаться к себе, как его дела пошли в гору: Алишер стал в разы популярнее, привел себя в форму и попал в список Forbes.

Наладилась у Моргенштерна и личная жизнь. Алишер вновь закрутил роман с Диларой — девушкой, с которой расстался несколько лет назад. Сейчас молодые люди наслаждаются близостью друг к другу, а трогательными совместными кадрами периодически делятся в Instagram. Так, выяснилось, что Дилара готова даже «оседлать» своего молодого человека, чтобы не дать ему возможность испортить фигуру вредным фастфудом. Моргенштерн обнародовал на личной странице видео борьбы, на котором дама пытается вырвать у него из рук лакомый кусочек.

«Хватит! Зачем тебе это? Ну пожалуйста», — наседает на лежащего на полу в ванной Моргенштерна она. Параллельно музыкант пытается уничтожить кусок, чтобы он не достался никому.

«Диетолог Дилара», — слышен комментарий за кадром.

В Сети над увиденным посмеялись. Фолловеры Моргенштерна заявили, что с такой волевой дамой не забалуешь. «Как похудеть? Начни встречаться с Диларой», «Такая последний кусок отберет», «Правильно, нечего ему спуску давать, а то отъестся», — высказались они.