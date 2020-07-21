«Можно позволить себе немного смутиться»: Савельева показала, как эффектно позировать перед камерой

Певица Саша Савельева в белоснежном запоминающемся луке устроила фотосессию. Исполнительница предпочла классический белый жакет прямого кроя и брюки в нежно-серую полоску, которую тренд-аналитик московского ЦУМа Максим Зарипов назвал в числе самых модных принтов этого лета. Также он обозначил в числе актуальных рисунков цветы, анималистику и геометрические фигуры.

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Звезда надела костюм прямо на белье, намеренно не утруждая себя поиском подходящего топа или рубахи, отчего ее стиль стал максимально притягательным. Этим же приемом ранее пользовалась Ксения Собчак.

С помощью обнародованных в Сети кадров с проведенной фотосессии со звездой можно научиться позированию. Савельева умело прикладывает к лицу руки и приоткрывает губы, превращаясь в мисс Загадочность, а также кокетливо играет ресницами, показывая то взгляд хищницы, то скромницы. И каждый новый образ получается весьма эффектным.