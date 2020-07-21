«На Платона смотришь, как кино про себя»: Максим Виторган рассказал о схожести своей судьбы и сына

В тот момент, когда Ксения Собчак строит политическую карьеру и воюет с схиигуменом Сергием Романовым, бывший муж журналистки Максим Виторган наслаждается отцовством и общением с их общим сыном Платоном. Накануне счастливые родственники вместе выбрались на культурную прогулку в музей, после которой артист предался ностальгии в личном блоге.

В своем аккаунте Instagram Максим обнародовал фотографию с винтажной детской машиной, вспомнив, что точно такая же была у него в детстве.

«Помню, как перебирал ногами. Как они соскальзывали с педалей. Как обдирал пятки. А еще там в музее есть телевизор, радиола, велосипед, игрушки. Оттуда. Из прошлой моей жизни», — написал он.

И тут же в его памяти всплыла папина рубаха в горох и мамино платье в «огурцах».

«А еще там в музее военная техника. И я ставлю Платона на броню», — рассказал Виторган.

И здесь его сознание выдало картинку, как его точно так же в детстве ставил папа. И он тогда тоже был светловолосым, как и его наследник.