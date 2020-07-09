«Легла в гроб – там и оставайся»: Кушанашвили прокомментировал последние выходки Собчак

Имя Ксении Собчак в последнее время не исчезает с первых газетных полос. То она в гробу предстанет на собственном шоу, то нечаянно сломает нос, то нападут на нее в монастыре.

При этом журналистка не только не скрывает каких-то неприятных для любой женщины моментов, но, напротив, нарочито показывает их, словно радуясь дополнительному вниманию. Такого мнения придерживается коллега — ведущей Отар Кушанашвили.

Тем не менее он убежден, что этот излишний эпатаж рано или поздно закончится для светской львицы плачевно. «Она еще не раз «упадет неудачно», — считает он.

«Платок не делает тебя набожной, легла в гроб — там и оставайся, рассуждай оттуда, из гроба, о постмодернизме», — посоветовал звезде мужчина в разговоре с корреспондентом «Собеседника».

При этом Кушанашвили не скрывает, что «жанр задорного идиотизма», которым активно пользуется Ксения, изобрел именно он. И до сих пор не брезгует иногда им пользоваться. Вот только Собчак довела его практически до абсурда.