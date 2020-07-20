Муцениеце получила букет цветов после возвращения из Новгорода

31-летняя Агата Муцениеце получила букет цветов после возвращения из Нижнего Новгорода в Москву. Несколько дней назад актриса вынуждена была покинуть сына и дочь и уехать, чтобы стать одной из приглашенных звезд на фестивале «Горький» наравне с Михаилом Пореченковым. Своим появлением на площадке знаменитость произвела фурор: с Агатой спешили фотографироваться не только девушки, но и молодые люди. Позже в Сети зрители писали, что Муцениеце светилась от счастья – трудно было представить, что Агата совсем недавно пережила серьезное психологическое потрясение в виде расставания.

Практически сразу после приезда домой Муцениеце ждал сюрприз. На столе в одной из комнат столичной квартиры Агата обнаружила букет цветов, состоящий из белых, голубых и нежно-розовых бутонов. Кто стал автором презента, Муцениеце, похоже, не знает и сама.

«Спасибо за цветы, прекрасный человек», — написала она, сохраняя интригу.

Напомним, ранее Агата уже создавала ажиотаж вокруг своей личной жизни, публикуя снимки с мужчиной. Позже оказалось, что это – обычный манекен. Поклонники же пары Муцениеце—Прилучный до сих пор надеются, что муж и жена простят друг другу старые обиды и сойдутся.