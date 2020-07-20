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Муцениеце получила букет цветов после возвращения из Новгорода

Вне фестиваля получившая статус свободной женщины актриса много перемещалась по городу, привлекая внимание мужчин.

Муцениеце получила букет цветов после возвращения из Новгорода
Агата Муцениеце/Фото: https://www.instagram.com/p/CCvoHGCDoy2/

31-летняя Агата Муцениеце получила букет цветов после возвращения из Нижнего Новгорода в Москву. Несколько дней назад актриса вынуждена была покинуть сына и дочь и уехать, чтобы стать одной из приглашенных звезд на фестивале «Горький» наравне с Михаилом Пореченковым. Своим появлением на площадке знаменитость произвела фурор: с Агатой спешили фотографироваться не только девушки, но и молодые люди. Позже в Сети зрители писали, что Муцениеце светилась от счастья – трудно было представить, что Агата совсем недавно пережила серьезное психологическое потрясение в виде расставания.

Практически сразу после приезда домой Муцениеце ждал сюрприз. На столе в одной из комнат столичной квартиры Агата обнаружила букет цветов, состоящий из белых, голубых и нежно-розовых бутонов. Кто стал автором презента, Муцениеце, похоже, не знает и сама.

цветы для Агаты Муцениеце
цветы для Агаты Муцениеце/Фото: https://www.instagram.com/agataagata/

«Спасибо за цветы, прекрасный человек», — написала она, сохраняя интригу.

Напомним, ранее Агата уже создавала ажиотаж вокруг своей личной жизни, публикуя снимки с мужчиной. Позже оказалось, что это – обычный манекен. Поклонники же пары МуцениецеПрилучный до сих пор надеются, что муж и жена простят друг другу старые обиды и сойдутся.

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