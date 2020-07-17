Мать Мирославы Карпович отказалась знакомиться с Павлом Прилучным до брака с ее дочерью

Мать актрисы и звезды сериала «Папины дочки» Мирославы Карпович Лариса заявила, что пока не собирается знакомиться с ее новым возлюбленным «мажором» Павлом Прилучным.

«Я ни с кем не знакомлюсь до тех пор, пока человек не будет официальным мужем моей дочери. Мирославу облили грязью! Не знаю, с чьей подачи идет негатив, но это сплошная ложь». Лариса Карпович

Как отметила Лариса Карпович, если ее дочь уехала в Крым с Прилучным, это еще вовсе не говорит, что они пара. Они просто отдыхали в одной компании. Как отметила раздосадованная женщина, ей больно, что к дочери сейчас такое негативное отношение окружающих, сообщает «СтарХит».

Напомним, что Павел Прилучный со своими детьми от актрисы Агаты Муцениеце провел отпуск в Крыму с Мирославой Карпович. Парочку видели вместе сразу в нескольких местах. Они весело проводили время за фотосессиями. С женой, как известно, актер развелся несколько дней назад. В Крым Карпович улетала еще в статусе любовницы. Впрочем, сейчас, когда Прилучный и Муцениеце официально развелись, Карпович уже считается просто возлюбленной «мажора».