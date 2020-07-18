«Светилась от счастья»: Муцениеце в серебристом платье в пол фотографировалась с фанатами в Новгороде

Актриса прибыла в Приволжье, чтобы принять участие в фестивале «Горький» вместе с Михаилом Пореченковым и другими.

Переживающая из-за развода с Павлом Прилучным актриса Агата Муцениеце восхитила красотой некоторых гостей фестиваля «Горький» в Нижнем Новгороде. Знаменитость прибыла в Поволжье накануне, чтобы открыть мероприятие вместе с Михаилом Пореченковым.

Стоит отметить, что появление Муцениеце не обошлось без происшествий: стоило лишь Агате ступить на порог железнодорожного вокзала, как тут же объявили экстренную эвакуацию. Сама мама двоих детей предпочла отшутиться и заявила, что «не умеет приезжать нормально».

Даже вопреки инциденту, на людях Муцениеце появилась при полном параде. Для выхода Агата выбрала утонченное платье в пол с открытой спиной, целиком расшитое серебристыми пайетками. Камешки светились на солнце, ослепляя местных фотографов.

Наряд визуально делал и без того стройную Муцениеце еще стройнее. Стоило лишь артистке появиться на дорожке, как ее тут же отозвали сфотографироваться. Присутствующие на событии зрители рассказывали, что гостья ни намеком не показала им всю сложность семейной ситуации.

«Агата просто светилась от счастья! Мы тебя любим», — высказались они в соцсетях.

Сама Муцениеце, судя по всему, о поездке ни разу не пожалела. Уже утром актриса отправилась на очередную экскурсию по городу.