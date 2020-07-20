«Первый раз попробовал курочку»: 9-месячный сын Тимати продегустировал блюда из ресторана отца

9-месячный Ратмир, сын рэпера Тимати, угостился блюдами из нового семейного ресторана быстрого питания. Его недавно открыли братья Юнусовы.

«Лучшее дело — это семейное дело! Первый раз попробовал курочку (без панировки и соусов, поскольку пока рановато), и она ему явно понравилась. Улыбки и позитивные эмоции нашей маленькой Мафии у нас всегда в приоритете», — сообщил в личном блоге Артем Юнусов.

Отметим, что на открытии заведения общественного питания отметились Филипп Киркоров с детьми Аллой-Викторией и Мартином, певица Валерия с мужем Иосифом Пригожиным, а также Яна Рудковская. Король отечественной поп-сцены и жена Евгения Плющенко явились на вечеринку в трендовых желтых нарядах. Валерия также не забыла о моде и примерила черный тренч вместо платья, как советовала делать Эвелина Хромченко.