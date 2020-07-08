Валерия по рекомендации Хромченко надела вместо платья тренч, подчеркнув талию сумкой-кобурой

Певица не может нарадоваться, что Москва стала открытой для променадов и посещений развлекательных заведений.

Певица Валерия до сих пор под впечатлением от того, что может спокойно гулять по столице и даже посещать светские мероприятия. Звезда поспешила принять приглашение Тимати на праздник по поводу открытия его нового ресторана быстрого питания, где отметилась в компании с мужем.

Сидя за одним столом с Филиппом Киркоровым, Григорием Лепсом и Аркадием Новиковым, она с удовольствием отведала бургеров. Кроме того, звезда позволила себе небольшую прогулку по Москве, выбрав впечатляющий total black look.

Поверх топа звезда примерила свободного кроя тренч, сделав эффектный акцент на талии с помощью трендовой сумки-кобуры на ремне. Ранее Влад Лисовец рассказывал о модных аксессуарах сезона, затронув в беседе и поясные экземпляры тоже. А вот носить тренчи и даже пальто вместо платьев рекомендовала Эвелина Хромченко, в текущем сезоне это ультрамодно.