В гостях у Тимати: Рудковская впервые вышла в свет, отдав предпочтение платью макси с укороченным жакетом

Накануне Тимати с братом Артемом Юнусовым открыл семейный ресторан Chicken Mafia. На вечеринке по этому случаю были замечены многочисленные звезды, включая Валерию, Иосифа Пригожина, Филиппа Киркорова с детьми и Яну Рудковскую.

Для продюсера это мероприятие стало первым выходом в свет после ослабления ограничений в период пандемии. Жена Плющенко удивила гостей своим образом: вместо привычного дерзкого мини она предпочла скромное платье макси с укороченным жакетом. Отметим, что наряд имел трендовый желтый оттенок, который Александр Васильев недавно назвал фаворитом сезона.

Кроме того, недавно Эвелина Хромченко рассказывала о подобных жакетах, они отлично акцентируют талию, создавая дополнительный эффект стройности. Яна не забыла и про другой актуальный элемент гардероба – защитную маску в цвет платью.

Про ресторан рэпера она написала шутливо в личном блоге: