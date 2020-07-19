«Хорош, куманек»: 53-летний Нагиев в спущенных на бедра микро-шортах похвастался атлетичной фигурой

Дмитрий Нагиев позиционирует себя не только как телеведущего, но и актера. Так, вместе с Александром Реввой и певицей Натальей Чистяковой-Ионовой шоумен снялся в таком фильме, как «Бабушка легкого поведения — 2. Престарелые мстители». Ко всему прочему, Дмитрий завоевал любовь и симпатию зрителя благодаря главной роли в сериале «Физрук». Ни для кого не секрет, что Нагиев активно участвует в различных телевизионных проектах, не забывая и о прибыльных рекламных компаниях. А вот о своей личной жизни шоумен предпочитает не распространяться. Единственный сын артиста — 30-летний Кирилл Нагиев, как и его именитый отец выбрал для себя творческую профессию. Молодой человек успел сняться в нашумевшей комедии Клима Шипенко «Холоп» вместе с Милошем Биковичем, Ольгой Дибцевой, Александрой Бортич, Марией Мироновой, Иваном Охлобыстиным и многими другими.

На личной страничке в Instagram Дмитрий Нагиев поделился свежим снимком, похваставшись атлетичной фигурой. Перед объективом фотокамеры шоумен предстал в спущенных на бедра джинсовых микро-шортах, продемонстрировав идеальный пресс и отсутствие животика.

«Минутка прекрасного для тех, кто не успел «помереть» молодым. Хорош, куманек. Если лайкать не будете — хотя бы курсором поводите», — пошутил Дмитрий.

Примечательно, что примеру телеведущего последовал и Игорь Верник. 56-летний артист поделился с подписчиками в Instagram пляжным снимком, позировав в шортах и без футболки.