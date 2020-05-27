«Развод продлевает жизнь»: Муцениеце вспомнила, что сказал Нагиев о ее разладе с Прилучным

Говоря о съемках с Нагиевым, экс-возлюбленная актера из сериала «Мажор» подметила, что ей было вполне комфортно работать на одной площадке с Дмитрием. Агата Муцениеце стала его соведущей в вокальном проекте «Голос. Дети» на Первом канале. По словам знаменитости, хоть она никогда близко с Димой не общалась, но всегда восхищалась тому, что он уже много лет удерживает свои позиции на вершине шоу-бизнеса. Так, Агата уточнила, что взлететь на Олимп удается многим, а вот закрепиться — далеко не всем.

В недавнем интервью Муцениеце вспомнила, как Дмитрий отреагировал на ее разлад с мужем. К этой истории шоумен отнесся по-философски.

«Нагиев сказал: «Развод продлевает жизнь». Я его слова запомнила», — приводит 7days слова Агаты Муцениеце.

О том, что она разводится с супругом, актриса сообщила еще в феврале. Знаменитость не жалеет о том, что откровенно рассказала поклонникам о семейном разладе. Агата подметила, что как публичный человек она регулярно делится с подписчиками личными историями, снимками детей. И по этой причине, как считает актриса, было бы нечестно скрыть от них тот факт, что они с Павлом намерены развестись.

Муцениеце уточнила, что ее абсолютно не волнуют пересуды и сплетни. Сейчас в приоритете у Агаты ее дети и съемки в новых проектах. Вместе с Павлом Прилучным актриса воспитывает семилетнего сына Тимофея и четырехлетнюю дочку Мию.