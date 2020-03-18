«Живя в России, стал более открытым»: Бикович признал изменения в характере

Актер из фильма Клима Шипенко «Холоп» признался, что он не симпатизирует европейской закрытости, контролю над эмоциями.

Говоря о киноиндустрии, Милош Бикович искренне полагает, что будущее России — в шансе стать мировым центром кинобизнеса за счет привлечения европейских актеров. Так, партнер Александры Бортич по фильму «Холоп» призывает развивать новую систему, которая принесет монетизацию. В таком случае, как считает артист, все начнут вкладываться в русскую сеть киноконтента. Экс-возлюбленный Аглаи Тарасовой заверил, что его хорошо приняли в России благодаря ментальной близости. Будучи сербом, Милош заверил, что он обладает практически тем же темпераментом и юмором, что и русские.

При обсуждении успеха фильма «Холоп» и других ролей Бикович не смог обойти стороной и тему своего «обрусения». Актер свободно говорит по-русски, утверждая, что ему не нравится европейская закрытость. По мнению молодого человека, контроль над эмоциями — в первую очередь признак дисциплины. Но в большинстве случаев это явный перебор, граничащий с бесчеловечностью. Милош заверил, что ему нравится жизнь, наполненная новыми ощущениями, яркими эмоциями, всплесками, жизнь, в которой нет места скуке.