«Больше, чем один раз»: 38-летняя Вера Брежнева задумалась о рождении ребенка от Меладзе

38-летняя певица Вера Брежнева задумалась о появлении общего с Константином Меладзе ребенка. Бывшая солистка группы «ВИА Гра» вышла замуж за продюсера в далеком 2015 году: торжество было тайным. Чтобы сохранить приватность, церемонию перенесли в Италию. Узнать о смене статуса журналисты смогли благодаря местным корреспондентам, которые обнародовали с подготовки.

На данный момент общих детей у Брежневой и Меладзе нет. Вера воспитывает двоих дочерей – Софью и Сару. У Константина же трое детей от предыдущего брака с Яной Сумм. Как оказалось, певица в последнее время все чаще задумывается о рождении общего наследника, несмотря на возраст.

На личной странице в Instagram Брежнева честно ответила на вопросы аудитории и подметила, что была бы не против стать мамой в третий раз. Призадумалась певица и об имени для возможного наследника.

«Имена ваших дочек начинаются с одной буквы. Совпадение?», — спросили фолловеры.

«Пока совпадение. Но в случае еще одного ребенка, возможно, будет и иначе», — сказала Брежнева, а позже добавила:

«Я бы хотела испытать счастье материнства даже больше, чем один раз».

Кроме того, выяснилось, что нянчить Софью Брежневой никто не помогал. К услугам нянь певица прибегла лишь после рождения Сары. Обосновала также артистка и свою нелюбовь к публичному проявлению чувств. Вера объяснила, что предпочитает напомнить о любви близким лично.