«В моих руках целая планета»: Вера Брежнева поделилась снимком с крохотным малышом

Вера Брежнева счастлива в браке с Константином Меладзе уже пять лет. Влюбленные вместе пережили самоизоляцию в загородном доме. Рядом с певицей также была ее дочка от прошлых отношений Сара. А старшая наследница артистки Соня давно живет в США. А у Меладзе, к слову, тоже есть дети от первого брака: Алиса, Лия и Валерий. Поклонники время от времени подозревают пару в разладе отношений, так как личную жизнь они скрывают. Но в самоизоляции пара показала настоящую идиллию.

Преданные фанаты мечтают увидеть Веру беременной. Многие надеются, что она захочет родить еще одного ребенка. Сама певица на эту тему не говорит. Своих дочерей она очень любит. А накануне неожиданно звезда объявила о пополнении в семьей. В соцсети она поделилась селфи, на котором предстала без макияжа и в толстовке, а на ее руках был прелестный малыш — французский бульдог.

«Между нами определенно есть что-то общее… Так я говорю каждой собаке, потому что родилась в такой год. Могу и тапочки в зубах принести, и покусать, если обижают. А глаза такие добрые-добрые. В моих руках целая планета — Марс», — написала Брежнева.

Многие поклонники пришли в восторг от кадра. Одни стали обсуждать естественную красоту 38-летней певицы. Другие поздравили пару с пополнением. Однако артистка пояснила, что у нее дома по-прежнему живет одна собака, а на руках она держит щенка племянницы. «Какие милые!», «Ух ты, с пополнением семьи!», «Нос у вас одинаковый», «Вам так идут веснушки! Супер!», «Малыш сладкий», «Похожи», — прокомментировали пост подписчики.