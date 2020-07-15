«Неземная красотка»: Брежнева с красной помадой на губах сразила наповал многих поклонников

Звезда предстала с макияжем, который сделала сама.

Экс-солистка группы «ВИА Гра», 38-летняя вера Брежнева для многочисленных поклонников давно стала иконой стиля. Ее красота, вкус и стиль восхищают и вдохновляют фанатов. В повседневной жизни звезда практически не использует макияж. Например, в недавней публикации с забавным щенком блондинка не побоялась продемонстрировать свое лицо экстремально близко к камере, и многие смогли заметить веснушки.

А вот на этот раз звезда вернулась к образу роковой красавицы. Брежнева разместила новые фото, на которых предстала во всеоружии — с макияжем глаз и красными губами.

«Сегодня настроение: я девочка, не хочу ничего решать, хочу красиво накраситься. Так и сделала», — подписала селфи Брежнева.

Сделанный певицей макияж оттенил ее голубые глаза и подчеркнул красоту губ. Дополнил звездный образ топ на тонких лямках, открывший подписчикам красивое декольте исполнительницы. Поклонники пришли в настоящий восторг от образа своей любимицы.

«Какая красивая», «Неземная красотка», «Ну как же это возможно быть настолько красивой! В вас какой то удивительный свет, смотришь и смотришь», «Слишком она хороша», «Крутая», «Божественно», — посыпались на Брежневу комплименты.

К слову, не так давно у Брежневой состоялась премьера новой песни «Вечериночка». Для клипа звезда сменила несколько образов, о каждом из которых рассказала подробно.