«Окажемся в безумной красоте»: Боярская поделилась планами на праздник в честь оловянной свадьбы с Матвеевым

Актриса Елизавета Боярская поделилась планами на празднество в честь 10-летия официальной совместной жизни с Максимом Матвеевым. Актеры узаконили свои отношения в июле: специально ради Боярской Максим развелся с предыдущей супругой – актрисой Яной Сексте. Само торжество было достаточно скромным – Лиза отказалась от пышных платьев, появившись на церемонии в наряде, схожем со стилем Одри Хепберн.

С того момента минуло достаточное количество времени. Семья Матвеева и Боярской пополнилась двумя сыновьями – старшим Андреем и младшим Григорием. Журналистам Елизавета рассказала, что на этот день у них с Максимом есть некоторые планы. Главным приоритетом для Матвеева и по сей день остается работа, поскольку артист служит главным добытчиком в семье, поэтому в саму дату пара планирует просто созвониться. Когда же отец двоих детей освободится, муж и жена отправятся в путешествие.

«Съездим в Карелию. Всего два-три часа на машине от нашей дачи, и мы окажемся в безумной красоте», — передает слова Боярской «Антенна-Телесемь».

Неоднократно Боярская подмечала, что постоянно трудится над тем, чтобы ощущать гармонию в семье. Свой вклад делает и Матвеев – Максим старается окружить любимых заботой и вниманием, Лиза же взяла на себя ответственность за все исконно-женские дела.