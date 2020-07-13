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«Господи, кто это?»: Климова в припыленно-розовом жакете привлекла внимание мужчин

Во время прогулки с подругой к актрисе на улице подошел незнакомец.

«Господи, кто это?»: Климова в припыленно-розовом жакете привлекла внимание мужчин
Екатерина Климова/Фото: https://www.instagram.com/p/B7dN8vqI-5L/

42-летняя Екатерина Климова в нежно-розовом жакете привлекла внимание незнакомца. Накануне в воскресенье, 12 июля, актриса отправилась на прогулку по теплой Москве вместе с подругой. Для встречи знаменитость выбрала удлиненный пиджак нежного розового цвета, который удачно гармонировал с насыщенным, шоколадным цветом волос многодетной матери.

Во время общения с близким человеком Климова вела себя максимально непринужденно: громко смеялась, дурачилась на камеру мобильного телефона, травила шутки и в целом выглядела очень счастливой. В какой-то момент дуэт очаровательных женщин заприметил издалека некий молодой человек: он тут же подскочил к дамам со спины, помахал рукой, а затем убежал. Неожиданный маневр сначала напугал Екатерину, а затем и повеселил ее.

Екатерина Климова за секунду до знакомства с мужчиной
Екатерина Климова за секунду до знакомства с мужчиной. Фото:https://www.instagram.com/olga_filippova_official/

«Господи, кто это?», — спросила она, оборачиваясь.

Примечательно, что к своим 42 годам Климовой так и не удалось выстроить полноценные отношения с мужчинами. Три брака Екатерины закончились разводами. Сейчас актриса воспитывает четверых детей от разных мужчин, но за счет эффектной внешности пользуется популярностью у противоположного пола. Сама же Екатерина повторно заводить новые отношения не спешит, что, при определенных условиях, дает надежду многим поклонникам ее творчества на завоевание ее сердца.

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