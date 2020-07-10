«Милейшая сердцу картина»: Климова в кружевном топе устроила с мамой чаепитие на веранде

42-летняя актриса Екатерина Климова в кружевном топе устроила с мамой чаепитие на веранде. Не так давно телевизионщики устроили на даче артистки, где она проживает с родительницей и своими детьми, первоклассный ремонт. Ведущей Наталье Барбье Климова рассказала, что в самоизоляции старалась не терять времени даром и решила освоить садоводство. В какой-то момент Екатерина осознала, что справиться в одиночку не выйдет, и обратилась за помощью к программе.

С момента съемки прошла практически неделя, а результатом Екатерина и ее мама не могут налюбоваться до сих пор. В погожий день Климова вышла на террасу и устроила там чаепитие с мамой. Женщины пробовали напиток прямо из самовара, а затем принялись играть в домино. Климова, чтобы было максимально комфортно находиться на улице в такую жару, облачилась в белый кружевной топ на тонких лямках, который удачно подчеркнул изящную шею и ключицы. Мама же Екатерины предпочла более теплый вариант – тонкий свитер.

Климова, как водится, сорвала комплименты от аудитории. «Милейшая сердцу картина!», «Какая вы теплая и нежная», «Чай,домино и самовар на даче. Прям как во времена СССР. Красиво», «Красивые девчонки в любом возрасте», «Мама и дочки просто чудо», «Восхищаемся вами», «Катя, какая же у Вас прекрасная семья! От Вас веет счастьем и теплотой! Беру от Вас вдохновение и тоже иду пить чаек!», — сошлись во мнениях они.