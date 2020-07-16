«Стройная до безобразия»: 43-летняя Ольга Шелест сверкнула идеальной фигурой в бра без нижнего белья

43-летняя телеведущая Ольга Шелест восхитила молодостью на новых снимках. В январе актриса отмечала очередной день рождения: широкая аудитория до сих пор помнит Ольгу как человека живого и зажигательного. Сейчас Шелест появляется на ТВ реже, но оказалось, что визуально она практически не изменилась.

В четверг, 16 июля, Ольга поделилась на личной странице в Instagram снимком с собой, сделанным ее младшей дочерью Айрис. В кадре Шелест появилась в бра цвета кофе с молоком без бюстгальтера и объемных, укороченных штанах – тренде текущего лета. Несмотря на рождение двоих дочерей, Ольге удалось сберечь фигуру в первозданном виде.

«Мам, давай я тебя сфофафрафирую, ты сегодня такая… бежевая», — описала обстоятельства, при котором было сделано фото, Ольга.

Комментаторы подметили – Шелест выглядит восхитительно. «Ну стройная же до безобразия!», «Бежевая и божественная», «А бывает так, что вы не улыбаетесь?», «Нельзя же быть такой классной!», «Красотка», радуете глаз», «Фофафрафируйтесь почаще», — писали они.