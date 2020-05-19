«Богиня радуги»: Ольга Шелест неожиданно сменила имидж на карантине

Ольга Шелест является известной телеведущей. Также много лет именно она комментирует международный песенный конкурс «Евровидение». В период самоизоляции девушка сидит дома с семьей. Уже шесть лет она состоит в браке с клипмейкером Алексеем Тишкиным, а знакомы они больше 20 лет. У пары подрастают дочери: шестилетняя Муза и Айрис, которой скоро исполнится пять лет. Телеведущую многие называют мамой мечты, так как она позволяет детям практически любые шалости.

Год назад Шелест побрила дочерей налысо по их просьбе. Теперь девушка решила сама поэкспериментировать с имиджем. Она неожиданно перекрасила волосы, выбрав неординарный цвет. На новом фото артистка предстала с волосами цвета радуги. При этом Ольга также позировала без макияжа. 43-летняя звезда вновь доказала, что возраст над ней не властен.

«А вот и богиня радуги (смотри предыдущий пост). Иду спать красиво. Приснюсь вам сегодня, не пугайтесь», — написала Шелест.

Она не стала делится реакцией дочерей на ее преображение. Однако поклонники пришли в восторг от того, как теперь выглядит телеведущая. «Билли Айлиш бы оценила», «Богиня», «Молодцу все к лицу», «Ух… Красота — страшная сила», «Вы супер мама», «Стильно, модно, современно», «Богиня радуги», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что многие звезды сменили имидж на карантине — от Ольги Бузовой до Насти Ивлеевой.