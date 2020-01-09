ЗВЕЗДЫ

«Копия мамы»: Ольга Шелест запечатлела подросшую дочь в стильном комбинезоне

Известная телеведущая проводит время с детьми на горнолыжном курорте в США.

«Копия мамы»: Ольга Шелест запечатлела подросшую дочь в стильном комбинезоне
Ольга Шелест. фото: globallookpress.com/

Ольга Шелест является известной телеведущей и частым комментатором конкурса «Евровидение». О своей личной жизни звезда рассказывает редко, как и ее коллега Иван Ургант. Однако с 1997 года она строит отношения с клипмейкером Алексеем Тишкиным. Влюбленные сыграли свадьбу только в 2014 году. За год до этого у них родилась дочь Муза, а в 2015 году супруги подарили ей сестренку Айрис.

Шелест любит путешествовать. Она посещает разные страны и зимой, и летом. Телеведущая зарекомендовала себя как замечательная мама. Она прислушивается к наследницам и никогда не дает им заскучать. Так, некоторое время назад девочки захотели короткую стрижку, как у отца. Ольге пришлось выполнить их просьбу. Она лично состригла им волосы машинкой.

А новогодние каникулы звезда решила провести на горнолыжном курорте в США. Она приехала туда с семьей. На одном из снимков Шелест запечатлела мужа в черном комбинезоне для катания на сноуборде. Не менее стильно выглядела их старшая дочка в серебристом наряде, варежках с принтом и шлеме. Baby Shark — так подписала кадр телеведущая.

Младшая наследница выглядела еще более стильно в ярком розовом пуховом комбинезоне. Ботинки, очки и даже сноуборд подходили к ее наряду. «Кто не хочет уходить со склона, тот Айрис. Заманиваем домой конфетами», — призналась Ольга. Поклонники поразились тому, как выросли девочки.

«Вай, какие глаза!», «Копия мамы и одна, и другая», «Красивая у вас девочка», «Мне кажется, она уже как богиня катается покруче многих взрослых», «Какие у вас дочки красивые!» — прокомментировали пост подписчики.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Звездные детиЗвездный стильОльга Шелест
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Копия мамы»: Ольга Шелест запечатлела подросшую дочь в стильном комбинезоне
Интересно?
Поделись с друзьями: