«Копия мамы»: Ольга Шелест запечатлела подросшую дочь в стильном комбинезоне

Ольга Шелест является известной телеведущей и частым комментатором конкурса «Евровидение». О своей личной жизни звезда рассказывает редко, как и ее коллега Иван Ургант. Однако с 1997 года она строит отношения с клипмейкером Алексеем Тишкиным. Влюбленные сыграли свадьбу только в 2014 году. За год до этого у них родилась дочь Муза, а в 2015 году супруги подарили ей сестренку Айрис.

Шелест любит путешествовать. Она посещает разные страны и зимой, и летом. Телеведущая зарекомендовала себя как замечательная мама. Она прислушивается к наследницам и никогда не дает им заскучать. Так, некоторое время назад девочки захотели короткую стрижку, как у отца. Ольге пришлось выполнить их просьбу. Она лично состригла им волосы машинкой.

А новогодние каникулы звезда решила провести на горнолыжном курорте в США. Она приехала туда с семьей. На одном из снимков Шелест запечатлела мужа в черном комбинезоне для катания на сноуборде. Не менее стильно выглядела их старшая дочка в серебристом наряде, варежках с принтом и шлеме. Baby Shark — так подписала кадр телеведущая.

Младшая наследница выглядела еще более стильно в ярком розовом пуховом комбинезоне. Ботинки, очки и даже сноуборд подходили к ее наряду. «Кто не хочет уходить со склона, тот Айрис. Заманиваем домой конфетами», — призналась Ольга. Поклонники поразились тому, как выросли девочки.

«Вай, какие глаза!», «Копия мамы и одна, и другая», «Красивая у вас девочка», «Мне кажется, она уже как богиня катается покруче многих взрослых», «Какие у вас дочки красивые!» — прокомментировали пост подписчики.